Derzeit wird stattdessen in Spanien heftig über einen Plan diskutiert, einen relativ neuen, aber nahezu stillgelegten Flughafen in Ciudad Real in der zentralen Region Kastilien-La Mancha als Aufnahmezentrum für Migranten zu nutzen. Vor allem die Kanarischen Inseln haben in den vergangenen Monaten viele, auch minderjährige Migranten aufgenommen und drängen auf eine faire Verteilung sowie Unterstützung der Zentralregierung.