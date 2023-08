Es sei wichtig, die Gesamtauswirkungen eines digitalen Euro auf die Liquidität der Banken zu bewerten, wenn Geld von Bankkonten abgezogen und auf digitale Euro-Geldbörsen übertragen werde. Ein digitaler Euro würde eine Zahlungslösung bieten, die auf einer europäischen Infrastruktur aufsetze und in der gesamten Eurozone akzeptiert werde. Um die Finanzstabilität nicht zu schwächen, könne etwa eine Obergrenze von 3000 Euro für die Menge an digitalen Euro eingeführt werden, die Nutzer halten dürften. Ulrich Bindseil, EZB-Generaldirektor für Marktinfrastrukturen, hatte Anfang 2020 in einer viel beachteten Studie ein Limit in dieser Höhe ins Spiel gebracht. Dabei hatte er sich am durchschnittlichen Haushaltseinkommen in der Eurozone orientiert.