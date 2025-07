«BBVA erlebt einen der besten Momente seiner Geschichte», sagte Genc laut Mitteilung. «Wir sind eine der profitabelsten Banken in Europa.» Mit ihrer nun anvisierten Eigenkapitalrendite liegen die Spanier weit über dem, was sich grosse deutsche Banken vorgenommen haben: So will die Deutsche Bank 2025 endlich über 10 Prozent kommen, und die Commerzbank hat sich für 2027 mehr als 12 Prozent zum Ziel gesetzt. Im ersten Halbjahr kam BBVA bereits auf 20,4 Prozent.