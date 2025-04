Bei den Provisionseinnahmen verzeichnete die Bank einen Anstieg um neun Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Der Zinsüberschuss sank hingegen um zwei Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. In Mexiko, dem für die spanische Bank wichtigsten Markt, ging der Gewinn leicht auf 1,3 Milliarden Euro zurück - das ging aber vor allem auf die Folgen des stärkeren Euro zurück. Bereinigt um Wechselkurseffekte zog das Ergebnis in dem Land an.