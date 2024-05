BBVA-Chef Carlos Torres schrieb in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief datiert auf den 5. Mai an Sabadell-Vorsitzenden Josep Oliu, er könne das Angebot nicht verbessern. Als Begründung nannte er den Kursrutsch der BBVA-Aktien nach Bekanntwerden der Offerte, den er als Warnsignal wahrnimmt. Seitdem Ende April erstmals Gerüchte über den Übernahme-Versuch aufkamen, haben sich die Papiere um über 10 Prozent verbilligt.