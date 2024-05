Die spanischen Industrieunternehmen haben im März weniger produziert als in den Monaten zuvor. Die Gesamtherstellung sei gegenüber Februar um 0,7 Prozent niedriger ausgefallen, teilte das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid mit. Der Rückgang folgt auf Zuwächse im Januar und Februar. Im Jahresvergleich sank die Herstellung im März um 1,2 Prozent./bgf/mis