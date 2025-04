In Kanada haben die ersten Wahllokale zur Parlamentswahl geöffnet. In Neufundland im Osten des riesigen Landes mit sechs Zeitzonen konnten am Morgen die ersten von rund 29 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht zum Dienstag (MESZ) gerechnet.