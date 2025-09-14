Trump wolle, dass die islamistische Hamas besiegt werde, sagte Rubio vor seinem Abflug zu Reportern. «Er will, dass der Krieg endet, er will, dass alle 48 Geiseln nach Hause kommen, einschliesslich derjenigen, die verstorben sind, und er will das alles auf einmal», fuhr Rubio fort. «Und wir müssen darüber diskutieren, wie sich die Ereignisse der vergangenen Woche auf die Möglichkeit ausgewirkt haben, dies in kurzer Zeit zu erreichen.» Was geschehen sei, sei geschehen. Jetzt müsse man überlegen, wie es weitergeht. «Hamas kann nicht weiterbestehen, wenn Frieden in der Region das Ziel ist», schrieb Rubio auf X.