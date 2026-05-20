Baltenstaaten sehen sich als höchst gefährdet

Die baltischen Staaten sehen sich durch Russland gefährdet und bereiten sich aktiv und mit hohen Militärausgaben auf eine mögliche Aggression vor. Zwar gehören sie zur Nato. Doch auf dem Landweg könnten deren Truppen nur über die schmale Grenze zwischen Polen und Litauen zu Hilfe kommen - Belarus und das russische Kaliningrad sind gefährlich nahe. Moskau versucht immer wieder, die russischen Minderheiten in Estland und Lettland als Druckmittel zu nutzen.