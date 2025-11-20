Seitens Unimarkt wurde die Vereinbarung mit Spar bestätigt, aber betont, dass sie vorbehaltlich der notwendigen Prüfung und Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörde sei. «Für Kundinnen und Kunden bleiben die Türen offen - Übergaben sind im Laufe der ersten Monate 2026 geplant», hiess es in einer Stellungnahme. Die anderen Standorte «sind Teil weiterer Verhandlungen mit anderen Handelsunternehmen».