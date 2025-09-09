Weniger eigene Läden - mehr Franchisepartner

Geplant sind vor allem organisches Wachstum und eine stärkere Förderung der Franchisenehmer. Auch eigene Filialen sollen mittelfristig zulegen, punktuelle Expansionen blieben möglich. Zu einem Stellenabbau soll es nicht kommen, dennoch stehen Anpassungen bevor. Die Belegschaft von zuletzt 1600 Personen dürfte sich mittelfristig auf 1200 bis 1300 reduzieren, hiess es bei Spar. Die Jobs sollen nicht gestrichen, sondern stärker zu Franchisepartnern und Ladenbetreibern verlagert werden. Heute wird rund die Hälfte der Spar-Geschäfte von Franchisenehmern geführt. Künftig soll ihr Anteil steigen.