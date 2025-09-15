Den Mitarbeitern sei mitgeteilt worden, dass die jährlichen Kosten im Geschäftssektor Mobility unter anderem durch den Abbau weiterer Stellen bis spätestens 2030 um 2,5 Milliarden Euro gesenkt werden sollten, berichteten «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten». Sektorvorstand Markus Heyn und Arbeitsdirektor Stefan Grosch sagten den Zeitungen, anders sei die angestrebte Rendite von sieben Prozent in der Kfz-Sparte nicht zu erreichen. 2024 habe die Rendite bei 3,8 Prozent gelegen.