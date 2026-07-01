Die IG Metall ruft die Beschäftigten von Mercedes-Benz im Südwesten zu Protesten gegen die Verschärfung des Sparkurses auf. Demnach finden an diesem Freitag Kundgebungen an den Standorten Sindelfingen und Untertürkheim (Stuttgart) statt. Zudem soll es eine nicht öffentliche, digitale Kundgebung geben. Hintergrund ist eine Verschärfung des Sparkurses beim Stuttgarter Autobauer. «Aus Sicht der IG Metall richten sich diese Massnahmen einseitig gegen die Beschäftigten und stellen zentrale tarifliche Errungenschaften in infrage», teilte die örtliche Vertretung der Gewerkschaft in Stuttgart mit.