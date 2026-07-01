Etwa 90.000 der rund 108.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland erhalten demnach als Sofortmassnahme nicht wie erwartet im Juli eine tarifliche Sonderzahlung. Diese werde auf das kommende Jahr verschoben, hiess es in dem Schreiben. Bei der Sonderzahlung handelt es sich um den jährlichen «Transformationsbaustein». Dieser beträgt 18,4 Prozent vom regelmässigen individuellen Monatsentgelt. In Betrieben in wirtschaftlichen Krisen könne die Sonderzahlung verschoben oder ausgesetzt werden, heisst es auf der Webseite der IG Metall.