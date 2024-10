Cavallo fordert Zukunftskonzept

Betriebsratschefin Daniela Cavallo, die für die IG Metall mit am Verhandlungstisch sitzt, dämpfte die Hoffnungen auf eine schnelle Einigung am Verhandlungstisch. Werkschliessungen und Massenentlassungen seien nach wie vor nicht vom Tisch. «Dementsprechend warne ich auch davor, das als eine erste Annäherung zu interpretieren», sagte sie. «Denn heute ist allenfalls der Startschuss für einen Marathon gefallen, bei dem nun endlich beide Seiten verstanden haben, dass sie gemeinsam durchs Ziel müssen.» Doch, so Cavallo weiter: «Jetzt liegt wenigstens etwas auf dem Verhandlungstisch - auch wenn das meilenweit von unseren Vorstellungen entfernt ist.»