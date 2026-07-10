Die jüngsten Absatzzahlen sehen schlecht aus

Die jüngsten Absatzzahlen zeigen, wie schwer es der Konzern derzeit hat. Weltweit verkaufte er im zweiten Quartal 2,08 Millionen Autos. Das waren fast 9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang beschleunigt sich damit: Von Januar bis März stand noch ein Minus von 4 Prozent. Vor allem in China lief es schlecht: Dort brachen die Verkäufe um mehr als ein Drittel ein - auf nur noch 424.300 Fahrzeuge.