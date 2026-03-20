Der US-Logistikkonzern Fedex hat trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge der Kriege im Nahen Osten und der Ukraine sowie der US-Zollpolitik die Gewinnerwartung für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr erhöht. Grund für die erhöhte Prognose sind die Fortschritte beim Netzwerk-Umbau sowie beim Sparprogramm, wie der DHL- und UPS-Konkurrent am Donnerstag nach Börsenschluss in Memphis mitteilte. Im dritten Quartal konnte Fedex Umsatz und Ergebnisse steigern. Die Aktie legte am Freitag vorbörslich um mehr als zehn Prozent zu. Neben der erhöhten Prognose überzeugten die Investoren auch die Quartalszahlen. Diese fielen besser als erwartet aus.