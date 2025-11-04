Ohnehin erholt sich der FMC-Kurs nur mühsam von seinem tiefen Rückschlag der vergangenen Jahre. Im Frühjahr 2018 hatte die Aktie noch einen Rekord bei knapp 94 Euro erreicht, doch nach mehreren Gewinnwarnungen in der Pandemie ging es bergab und aktuell kostet das Papier weniger als die Hälfte. Der von Konzernchefin Giza kurz nach ihrem Amtsantritt im Dezember 2022 eingeschlagene radikale Sparkurs hat der Aktie aber immerhin tendenziell wieder Auftrieb geben können.