Im dritten Quartal erzielte FMC mit dem Sparprogramm weitere Fortschritte. Von den für das laufende Jahr gesparten Einsparungen von rund 180 Millionen Euro seien nach neun Monaten bereits 174 Millionen erreicht, hiess es. Wie Giza vor den Analysten sagte, dürften nun im Schlussquartal noch weitere rund 40 Millionen Euro an Einsparungen hinzukommen und die Gesamtsumme für 2025 auf 220 Millionen steigen. Am - bereits im Sommer erhöhten - Gesamtziel ändert sich aber nichts: Bis 2027 sollen die jährlichen Kosten nachhaltig um 1,05 Milliarden Euro sinken.