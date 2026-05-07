Der flächenbereinigte Umsatz in den USA stieg im ersten Quartal um 3,9 Prozent, wie der weltgrösste Burger-Konzern mitteilte. ‌Analysten hatten jedoch mit einem Plus von 4,2 Prozent gerechnet. Weltweit stiegen die vergleichbaren Erlöse um 3,8 Prozent und ​verfehlten damit nur knapp die Analystenschätzungen von ​3,95 Prozent – ein Ergebnis, ​das dennoch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Rückgang um ein Prozent im ‌Vorjahresquartal darstellt. Der Nettogewinn stieg um sechs Prozent auf knapp zwei Milliarden Dollar. Der Vorstand bekräftigte seine Jahresziele.