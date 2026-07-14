Das Internet hat die Konsumgewohnheiten grundlegend verändert. Die Vorzüge sind vielfältig: Online können Verbraucher sieben Tage rund um die Uhr einkaufen. Die Ware kommt schnell, teilweise schon am nächsten Tag, die Auswahl ist gross, Produkte kosten häufig weniger und Preisvergleiche sind einfacher. Viele Menschen sparen sich auch mangels Zeit den Weg in die Innenstadt und die Parkgebühren. Was nicht gefällt, kann meist kostenlos zurückgeschickt werden. In etlichen Warengruppen - wie Bekleidung oder Elektronik - ist der Onlinekauf schon Standard.