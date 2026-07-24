Klüssendorf ergänzte an die Adresse des scheidenden CDU-Generalsekretärs: «Meinem Kollegen Carsten Linnemann danke ich herzlich für unsere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm für seine neue, anspruchsvolle Aufgabe viel Erfolg und ein glückliches Händchen.» Linnemann übernimmt das Gesundheitsressort von Nina Warken, die für Thorsten Frei ins Kanzleramt wechselt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte die Personalrochade am Morgen bekanntgegeben, dabei allerdings noch weitere Veränderungen angekündigt, ohne Details zu nennen./bw/DP/mis
(AWP)