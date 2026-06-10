Plass verneinte, dass die Spedition über sensible Daten verfüge. Er sagte, das Unternehmen zähle nicht zur kritischen Infrastruktur und sei zu klein, um in der Handelspolitik eine Rolle zu spielen. «Ich bin zuversichtlich, dass die sorgfältige Prüfung am Ende bestätigt, was die Zahlen zeigen: Zippel mit rund anderthalb Prozent Marktanteil ist die öffentliche Aufregung nicht wert.»/lkm/DP/stk