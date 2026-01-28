SK Hynix gilt als der führende Lieferant von Speichermodulen mit hoher Bandbreite (High-Bandwidth-Memory; HBM) für den US-Konzern Nvidia . Das Unternehmen profitiert von der hohen Nachfrage nach der aktuellen Spitzenversion HBM3E, die von den Amerikanern und anderen grossen Cloud-Betreibern verwendet wird. Laut einem südkoreanischen Medienbericht ist SK Hynix inzwischen auch exklusiver Lieferant der HBM3E-Module für den massgeschneiderten KI-Beschleuniger Maia 200 von Microsoft . Das Speichergeschäft von SK Hynix, das vor einigen Jahren noch starken zyklischen Schwankungen unterworfen war, wirft dank der hohen Nachfrage mittlerweile konstante Gewinne ab.