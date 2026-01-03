Caracas: USA haben es auf Bodenschätze abgesehen

Die venezolanische Regierung warf den USA militärische Aggression vor und beklagte eine Verletzung der Charta der Vereinten Nationen. Ziel der USA sei es, sich die Bodenschätze - wie die grossen Ölvorkommen - Venezuelas anzueignen und einen Regierungswechsel zu erzwingen. «Das wird ihnen nicht gelingen», hiess es in der Mitteilung.