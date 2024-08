«Die Bundesregierung hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht», erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. «Dem staatlichen Interesse an einer Vollstreckung der Freiheitsstrafe eines verurteilten Verbrechers standen die Freiheit, das körperliche Wohlergehen und - in einigen Fällen - letztlich auch das Leben unschuldig in Russland inhaftierter Personen und zu Unrecht politisch Inhaftierter gegenüber.» Möglich war der Deal nach Hebestreits Angaben nur, «indem russische Staatsangehörige mit geheimdienstlichem Hintergrund, die in Europa in Haft sassen», nach Russland überstellt wurden.