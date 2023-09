Sperisen darf die Strafanstalt Witzwil BE, in der er seit Dezember 2022 inhaftiert ist, verlassen. Zuvor war er in Thorberg BE und Champ-Dollon in Genf inhaftiert gewesen. Sperisen ist es jedoch vorderhand untersagt, mit Nebenklägern oder Zeugen Kontakt aufzunehmen. Ausserdem darf er die Schweiz nicht ohne Genehmigung verlassen, und er muss seine Ausweispapiere hinterlegen.