Spexis versucht derzeit, Programme und Vermögenswerte, die nicht zum Kerngeschäft gehören, zu verpartnern oder zu veräussern und so zusätzliches Kapital zu beschaffen. Ein präklinisches Antibiotika-Programm sollte an den Mitbewerber Basilea gehen, wie Mitte Januar 2024 angekündigt wurde. Nun habe Spexis eine zweite von drei möglichen Zahlungen im Rahmen angekündigten Vereinbarung erhalten, hiess es am Mittwoch. Die Zahlungen waren auf insgesamt bis zu 2 Millionen Franken beziffert worden.