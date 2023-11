Beim Biotechunternehmen Spexis kommt es zu Veränderungen in der Führungsetage. Finanzchef Hernan Levett habe sich entschieden, das Unternehmen per 01. Dezember 2023 zu verlassen, um neue Karrieremöglichkeit ausserhalb des Unternehmens wahrzunehmen, teilte Spexis am Mittwoch mit.

01.11.2023 08:03