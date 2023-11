Das Biotechunternehmen Spexis hat massive Finanzierungsprobleme und stellt daher einen Antrag auf Nachlassstundung. Wie die Gesellschafft am Mittwoch mitteilte, war es am gestrigen Dienstag noch in Verhandlungen mit SPRIM Global Investments (SGI) gewesen, die seit Februar 2023 ein wiederholter Investor und Kreditgeber des Unternehmens waren.

08.11.2023 08:11