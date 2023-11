Die Verhandlungen des in Nachlassstundung stehenden Biotechunternehmens Spexis mit der Investmentgesellschaft Sprim Global Investments (SGI) dauern an. Der Investor SGI habe nun Massnahmen zur Durchsetzung seiner Interessen im Zusammenhang mit den von ihr gewährten Darlehen ergriffen, teilte Spexis am Mittwoch mit.

29.11.2023 08:16