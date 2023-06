"Die Nachfragebelebung, die wir für das zweite Halbjahr erwartet haben, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar - weder in China noch in anderen für uns wichtigen Märkten", erklärte unterdessen Konzernchef Matthias Zachert. Dies treffe den Konzern in Deutschland besonders, sagte der Manager und verwies auf hohe Energiepreise sowie eine "überbordende" Bürokratie. "In Zeiten einer weltweiten Nachfrageschwäche ist der Standort Deutschland schlicht nicht wettbewerbsfähig."