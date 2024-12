Laut Nielsen dämpft die wirtschaftliche Unsicherheit die Weihnachtsausgaben der Schweizer Bevölkerung. Das zeigt sich auch in der vermehrten Suche nach Schnäppchen: Laut der Erhebung kaufte dieses Jahr nämlich ein Fünftel - und damit 5 Prozent mehr - der Befragten ihre Geschenke bereits am Black Friday oder in der sogenannten «Black Week» ein, um von Rabatten zu profitieren.