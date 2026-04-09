Orban, der engste Verbündete des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der EU, hatte mit einem Veto gegen eine solche Entscheidung gedroht. Einen Verzicht auf das Veto hatte er an die Bedingung geknüpft, dass die EU 22 Milliarden Euro an EU-Hilfen für Ungarn freigibt, die die Union wegen fortgesetzter Verstösse gegen die Rechtsstaatlichkeit unter der Orban-Regierung eingefroren hatte.