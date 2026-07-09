Italien gehört in Europa zu den zuverlässigen Unterstützern der Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs. Beim Nato-Gipfel in der Türkei hatte Meloni soeben bekräftigt, an dieser Haltung nichts ändern zu wollen. Die mutmassliche Spionagetätigkeit der italienischen Ex-Geheimdienstler - zwei Männer im Alter von 59 Jahren, von denen einer auch an der Nato-Schule im bayerischen Oberammergau tätig war - soll bereits seit mindestens vergangenem Jahr gedauert haben./cs/DP/mis