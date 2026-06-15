Das Angebot sei jedoch an verschiedene Bedingungen geknüpft, wie etwa die gesicherte Übertragung oder Neuerteilung der kantonalen Leistungsaufträge an die neue Spitalbetreiberin. Wenn diese Bedingungen erfüllt werden könnten, dann wäre ein Verkauf möglich. Dies würde dann auch für die Gläubiger zu einem besseren Ergebnis führen, heisst es weiter. Die mit der Interessentin geführten Verhandlungen dauerten derzeit noch an.