Finanziell hinterliessen Restrukturierungs- und Prozesskosten Spuren im Ergebnis. Nach Abschreibungen und Rückstellungen verbleibt für 2025 ein Verlust von knapp vier Millionen Franken. Der Umsatz stieg hingegen um zwei Prozent auf rund 155,6 Millionen Franken. Auch für die ersten fünf Monate des laufenden Jahres zeigt der Trend bei den Fallzahlen nach oben.