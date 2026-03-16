Laridschani ist Generalsekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats - dem zentralen Gremium für Aussen- und Sicherheitspolitik. In dieser Rolle vermittelt er zwischen Sicherheitsrat, dem Büro des Revolutionsführers, den Streitkräften und den Revolutionsgarden. Der 67-Jährige zählt derzeit zu den wichtigsten Krisenmanagern des Landes, insbesondere seit dem Tod des Revolutionsführers Ali Chamenei bei Angriffen der USA und Israels./da/DP/men