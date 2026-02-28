Zohran Mamdani, Bürgermeister von New York und damit der grössten Stadt des Landes, nannte die Militärschläge der USA und Israels eine «katastrophale Eskalation eines illegalen Angriffskrieges». «Die Amerikaner wollen das nicht. Sie wollen keinen weiteren Krieg, um einen Regimewechsel herbeizuführen», schrieb der linke Demokrat auf der Plattform X.