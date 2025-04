Hohe Nutzungszahlen wies die SRG an den Olympischen Sommerspielen in Paris und der Fussball-Europameisterschaft in Deutschland auf. Mit ihrem Fernsehangebot zu beiden Anlässen erreichte die SRG nach eigenen Angaben vier Millionen Zuschauende. Dazu kamen online rund 30 Millionen Visits und 17 Millionen Livestream-Starts. Für Interesse sorgten auch die US-Präsidentschaftswahlen, die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten oder der Schweizer Sieg am Eurovision Song Contest in Malmö.