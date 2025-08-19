Der Ostschweizer Sportdatenspezialist Sportradar baut seine Zusammenarbeit mit Bundesliga International weiter aus. So werden ab der Saison 2025/26 eine Reihe neuer digitaler Produkte lanciert und zusätzliche Wettmöglichkeiten geschaffen, wie das an der US-Börse Nasdaq kotierte Unternehmen am Dienstag mitteilte.