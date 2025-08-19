Die neuen Produkte basieren demnach auf umfassenden Tracking-Daten kombiniert mit hauseigener KI-Technologie. Dazu zählen etwa «Live Player Markets» mit rund 240 zusätzlichen Wettmöglichkeiten pro Spiel, die Streaming-Technologie «4Sight» sowie ein erweiterter Live Match Tracker.
Sportradar ist seit rund 20 Jahren Partner der Bundesliga International. Diese Organisation vermarktet die audiovisuellen Rechte, Sponsoring-Partnerschaften sowie Marken- und Digitallizenzen weltweit über ein Netzwerk von rund 80 Partnern.
an/uh
(AWP)