Neu erhalten Kunden in den USA Zugang zu offiziellen Daten und Quoten der PGA Tour, der wichtigsten professionellen Golf-Turnierserie der Männer. Zudem wird das bestehende Angebot um zusätzliche Inhalte und Wettmöglichkeiten der Ultimate Fighting Championship (UFC) erweitert.
Im Golfbereich profitieren Nutzer neu von erweiterten Live-Wettangeboten, darunter sogenannte Micro-Markets - also sehr kurzfristigen Wetten auf einzelne Spielsituationen wie etwa den Gewinner eines Lochs. Ebenfalls neu sind zusätzliche Visualisierungen wie eine dreidimensionale Darstellung der Schläge sowie laufend aktualisierte Ranglisten und Spielanalysen in Echtzeit.
Die entsprechenden Rechte für die PGA Tour stammen aus der Übernahme des Sportrechte- und Datenanbieters IMG Arena. Mit der im November 2025 abgeschlossenen Akquisition hatte sich Sportradar ein breites Portfolio an Wett- und Streamingrechten mit zehntausenden Events pro Jahr gesichert.
Für UFC-Kämpfe werden neu zusätzliche Live-Wetten eingeführt, etwa zur Anzahl ausgeführter und gelandeter Schläge sowie zu sogenannten Takedowns, also dem zu Boden bringen des Gegners. Ein Live-Match-Tracker mit offiziellen Statistiken und Grafiken soll das Nutzererlebnis verbessern.
Sportradar liefert Hard Rock Bet den Angaben zufolge insgesamt ein Angebot an Wettmärkten, Echtzeitdaten und Streaming-Inhalten für über 700'000 Sportevents pro Jahr.
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(AWP)