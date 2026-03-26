Im Golfbereich profitieren Nutzer neu von erweiterten Live-Wettangeboten, darunter sogenannte Micro-Markets - also sehr kurzfristigen Wetten auf einzelne Spielsituationen wie etwa den Gewinner eines Lochs. Ebenfalls neu sind zusätzliche Visualisierungen wie eine dreidimensionale Darstellung der Schläge sowie laufend aktualisierte Ranglisten und Spielanalysen in Echtzeit.