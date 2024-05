Der Sportdaten-Anbieter Sportradar hat Behshad Behzadi zum neuen Technologie-Chef ernannt. Er werde sein Amt per 1. Mai antreten und am Hauptsitz in der Schweiz tätig sein, teilte das an der US-Börse Nasdaq kotierte Unternehmen am Mittwoch mit. Dabei werde er direkt an CEO Carsten Koerl berichten.