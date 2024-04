Das St. Galler Sporttechnologieunternehmen Sportradar hat Craig Felenstein per 1. Juni zum Finanzchef ernannt. Felenstein kommt von Lindblad Expeditions, wo er zuletzt ebenfalls für die Finanzen verantwortlich war. Er wird direkt an CEO Carsten Koerl berichten, wie Sportradar am Donnerstag mitteilte.