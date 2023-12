Der Sportdaten-Anbieter Sportradar hat Jim Bombassei zum neuen Senior Vice President für die Bereiche Investor Relations und Corporate Finance ernannt. Er trete sein Amt per sofort an und werde direkt an Finanzchef Gerard Griffin berichten, wie das an der US-Börse Nasdaq kotierte Unternehmen am Montag mitteilte. Zuletzt war Bombassei beim Unterhaltungskonzern SciPlay Corporation als Finanzchef angestellt.

05.12.2023 08:09