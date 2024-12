Am Wachstum in Brasiliens Sportwettenmarkt will Sportradar partizipieren. Laut den Angaben dürfte sich der Online-Bruttospielertrag in Brasilien in den kommenden fünf Jahren mehr als verdoppeln, und zwar von 18,4 Milliarden brasilianischen Reais (umgerechnet 2,7 Mrd Fr.) im Jahr 2023 auf 50,5 Milliarden (7,4 Mrd Fr.) im Jahr 2029.