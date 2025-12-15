Der 54-jährige Corcoran ist den Angaben zufolge CEO des britischen Online-Trading-Unternehmens IG Group. Zuvor hatte er den Angaben zufolge Führungspositionen bei mehreren Unternehmen aus der Fintech- und Online-Gaming-Branche inne.
an/cg
(AWP)
Die Aktionäre von Sportradar haben wie vorgeschlagen Breon Corcoran in den Verwaltungsrat gewählt. Die Wahl fand am 11. Dezember im Rahmen einer ausserordentlichen Generalversammlung statt, wie der an der US-Börse kotierte St. Galler Sportdatenanbieter am Montag mitteilte.
Der 54-jährige Corcoran ist den Angaben zufolge CEO des britischen Online-Trading-Unternehmens IG Group. Zuvor hatte er den Angaben zufolge Führungspositionen bei mehreren Unternehmen aus der Fintech- und Online-Gaming-Branche inne.
an/cg
(AWP)