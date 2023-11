Der Schweizer Sportdaten-Anbieter Sportradar hat den grössten kanadischen Sportsender Sportsnet als Kunden gewonnen. Man liefere Echtzeit-Statistiken, Spielerinformationen und andere Datensätze aus der nordamerikanischen Spitzeneishockeyliga NHL und der Spitzenbaseballliga MLB an den Sportsender, teilte das St. Galler Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mit. Finanzielle Details wurden keine genannt.

28.11.2023 17:47