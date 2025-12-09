Die Daten fliessen in die KI-basierte Analyseplattform von Orreco ein, welche Bewegungsabläufe, Belastungsprofile und biologische Marker automatisiert auswertet und daraus Prognosen zur Leistungsfähigkeit und zum Erholungsbedarf von NBA-Spielern erstellt, wie das an der US-Börse Nasdaq kotierte St. Galler Unternehmen am Dienstag mitteilte.
Die Auswertungen sollen NBA-Teams helfen, Training, Belastungssteuerung und Regeneration ihrer Spieler gezielter zu gestalten. Das Interesse an solchen datenbasierten Erkenntnissen dürfte auch deshalb zugenommen haben, weil Verletzungen die NBA derzeit stark beschäftigen. Mehrere Stars fehlen aktuell verletzungsbedingt - darunter Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo und Victor Wembanyama.
