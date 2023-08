Das Angebot von Sportradar habe in einem Ausschreibungsverfahren überzeugen können, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Vertragsbedingungen würden Sportradar sowohl in den USA als auch im internationalen Markt das exklusive Recht auf die offiziellen Wett- und Mediendaten des US-Fussballverbands garantieren. Weiter seien auch die Vertriebsrechte für Live-AV-Streaming von U.S.-Soccer-Wettkämpfen ausserhalb der offiziellen Kennzeichnung von U.S. Soccer garantiert.